SON DAKİKA | DEAŞ’ın finans ağına operasyon: 7 gözaltı! WhatsApp grubu ele verdi

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün finansal faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.





ÖRGÜTÜN PARA TRAFİĞİ WHATSAPP GRUBUNDAN ÇIKTI

Çatışma bölgeleri ile Türkiye arasında ve yurt içinde yasa dışı para transferleri gerçekleştiren bir WhatsApp grubunda tespit edildi. Bu grup içerisinde yer alan kişiler belirlendi. Şüphelilerin MASAK raporlarında DEAŞ'a fon sağladığı yönünde bilgiler bulunan kişi ve kuruluşlarla para transferi ilişkisi olduğu belirlendi.





DEAŞ BAĞLANTILI KİŞİLERLE TRANSFER

Şüphelilerin ayrıca DEAŞ kapsamında haklarında işlem yapılmış çok sayıda kişiyle de para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. İstanbul'un 5 ilçesindeki 10 adres ile Mersin'deki 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

7 GÖZALTI

Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.