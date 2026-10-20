SON DAKİKA | FETÖ’nün Emniyet Mahrem Yapılanması’na baskın: 3 ilde 15 gözaltı var

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün Emniyet Mahrem Yapılanması'na yönelik üç ayrı ilde operasyonlar düzenledi. İstanbul, Burdur ve Ordu'da 15 adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Gizli tanıklardan elde edilen dijital veriler, banka hesap hareketleri, örgütle bağlantılı kurumlara yapılan para transferleri ve ardışık arama kayıtları üzerinde yapılan incelemeler sonucu Emniyet Mahrem Yapılanması içerisindeki kişiler tespit edildi.



AKTİF KAMU GÖREVLİLERİ VAR



FETÖ'nün kapatılan bankası Bank Asya hesaplarında şüpheli tarihlerde bakiye artışları olan, FETÖ ile bağlantılı kurumlara kurban, burs ve bağış adı altında para transferleri gerçekleştiren, FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemi olarak değerlendirilen ankesörlü/ardışık aranma kayıtları bulunan, FETÖ'nün Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde sözde "Sorumlu" düzeyde faaliyetler yürüten 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin aralarında aktif kamu görevlisi ve ihraç edilmiş kamu görevlilerinin olduğu ifade edildi.

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