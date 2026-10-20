Son dakika: Mekke İttifakı Meclis’te

Dışişleri Bakanlığı Mekke İttifakı anlaşması hakkında açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında imzalanan Mekke İttifakı anlaşmasını TBMM'ye gönderdiğini bildirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdulaziz Al Suud, 7 Ağustos'ta Mekke'de Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı.

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