TBMM Başkanı Kurtulmuş Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov tarafından kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov'a nazik kabulleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ziyaretimizin kardeş Kırgızistan ile ilişkilerimizin güçlenmesine ve Türk dünyasının birlik ve dayanışmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör