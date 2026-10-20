TBMM Başkanı Kurtulmuş Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov tarafından kabul edildi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 15’inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Bişkek’te, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov'a nazik kabulleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ziyaretimizin kardeş Kırgızistan ile ilişkilerimizin güçlenmesine ve Türk dünyasının birlik ve dayanışmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov'a nazik kabulleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ziyaretimizin kardeş Kırgızistan ile ilişkilerimizin güçlenmesine ve Türk dünyasının birlik ve dayanışmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum. 🇹🇷🇰🇬 https://t.co/mR5bGQiqhn— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) October 20, 2026
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