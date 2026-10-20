TBMM Başkanı Kurtulmuş Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov tarafından kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 15’inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Bişkek’te, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov tarafından kabul edildi
DHA
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov'a nazik kabulleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ziyaretimizin kardeş Kırgızistan ile ilişkilerimizin güçlenmesine ve Türk dünyasının birlik ve dayanışmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#NUMAN KURTULMUŞ #KIRGIZİSTAN #TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

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