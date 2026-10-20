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  • Türkiye'nin Libya diplomasisi sürüyor: Bakan Fidan, Başbakan Dibeybe ve Hafter ile görüştü

Türkiye'nin Libya diplomasisi sürüyor: Bakan Fidan, Başbakan Dibeybe ve Hafter ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter ile telefonda görüştü.

Türkiye’nin Libya diplomasisi sürüyor: Bakan Fidan, Başbakan Dibeybe ve Hafter ile görüştü
AA
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Dibeybe ve Hafter ile telefon görüşmelerinde, Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası konusunda Libya Temsilciler Meclisi tarafından alınan karar için teşekkür etti.

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#TÜRKİYE #LİBYA #HAKAN FİDAN

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