2 yılda 11 ilde ev yapmak her babayiğidin harcı değil

6 Şubat depremlerinde 5 çocuğunu kaybeden Adıyamanlı Bayram Kahraman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi. Depremde eşi ve iki torunuyla enkazdan çıkarıldığını belirten Bayram Kahraman, yaşadığı zorlu süreci ve devletin bu süreçteki desteğini duygu dolu sözlerle anlattı:

Biz 5'inci günü çıktık enkazdan. İki torunum ve eşimle beraber. 5 tanem de gitti zaten. Oğlum bir taneydi. Allah kimseye göstermesin

Adıyaman İndere'de yapılan konutların içleri saray gibi güzel, tertemiz. Buraya gelenler bir daha geliyor, 'Çok güzel evler' diyorlar. Allah emeği geçenlerden bin kere razı olsun. Ben bu süreçte Tayyip babama güvendim. İki senenin içinde 11 il demek ne demek? Hangi babayiğidin harcı değil bunları yapmak? Bundan iyisini kim yapıyorsa hodri meydan buyursun yapsın.

Sayın Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ederim. Bize en iyisini yaptınız. Bilirsek bu da yeter. Biz sizden razıyız, Allah da sizden razı olsun. Allah devletimize milletimize zeval vermesin.

BAKAN KURUM: GÖNÜLLERİ DE İNŞA ETTİK

Bakan Murat Kurum ise Bayram Kahraman'la buluşmasına ilişkin görüntülerini "6 Şubat'ta acı günlerde beraber olduğumuz Adıyamanlı Bayram amcamız misafirimizdi. O günler geride kaldı, şimdi mutluluğu paylaşıyoruz. Her zaman söylerim: Asrın inşası aynı zamanda gönüllerin de inşasıdır" mesajıyla paylaştı. Kurum, Kahraman'a başsağlığı dileyerek, "Allah sabır versin, o zor günleri hep beraber atlattık. Allah bir daha yaşatmasın" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör