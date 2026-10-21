AK Parti’de hizmete rozet

AK Parti MKYK toplantısı öncesinde 31 Ağustos'ta Yeni Yol Partisi'nden istifa ederek bağımsız kalan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun ve CHP'den istifa eden Bodrum Belediye Meclis Üyesi Asuman Gülsoy törenle AK Parti'ye katıldı. Torun'a parti rozetini bizzat Başkan Erdoğan taktı. AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 281'e yükseldi. Kani Torun, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı görevine atandığını duyurdu. Torun mesajında "Özellikle terörsüz Türkiye süreci ve Afrika politikaları konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda partimize ve ülkemize katkıda bulunmak için çalışacağım" ifadelerini kullandı.

7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili seçilerek TBMM'ye giren Torun, 2019'da AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında yer almıştı. Torun, 31 Ağustos'taki istifasına kadar Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin TBMM'de ortak bir meclis grubu oluşturmak amacıyla kurduğu Yeni Yol Partisi bünyesinde siyasete devam etmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'ye yeni katılımlara ilişkin "Hem vekil hem belediye başkanı olarak partimize katılım için çok sayıda talep var" açıklamasında bulundu. Çelik, AK Parti MKYK'yla ilgili düzenlediği basın toplantısında da "Bugün daha önceden de yol arkadaşlığı yaptığımız milletvekilimiz Kani Torun Bey partimize tekrar geldiler, katıldılar. Kendisine 'Evimize hoş geldiniz' diyoruz. Kani Bey'in Afrika'da biliyorsunuz çok önemli çalışmaları oldu. Bundan sonrasında da inşallah partimizde, kendi evinde bu çalışmalarını sürdürmeye devam edecek. Bugün de Bodrum'dan bir meclis üyesi arkadaşımız aramıza katıldılar. Bütün bunlar partimizin Türkiye'nin geleceği için güvenilir adres olduğunu gösteriyor" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör