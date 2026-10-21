AK Parti’den yerel yönetimler reformu! Belediyelerde yetki karmaşası son bulacak: Çalışmada son düzlüğe girildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK), yerel yönetimlere yönelik kapsamlı reform çalışması gündeme geldi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, toplantıda yerel yönetimlere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda belediyelerde mali disiplinin sağlanması, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve yerel yönetimlerde yaşanan yapısal sorunların giderilmesi gerektiği vurgulandı.
Özellikle muhalefet belediyelerinde gündeme gelen rüşvet, yolsuzluk ve irtikap iddialarının belediye hizmetlerini aksattığı ve vatandaşları mağdur ettiği değerlendirmesi yapıldı.
MALİ DİSİPLİN VE DENETİM ÖNCELİKLİ
Yerel yönetimlerin mali yapısını disipline edecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekilen sunumda, denetim mekanizmalarının daha etkin hale getirilmesinin önemi üzerinde duruldu. Belediyelerin kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi reformun öncelikli başlıkları arasında yer aldı.