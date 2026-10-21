AK Parti’den yerel yönetimler reformu! Belediyelerde yetki karmaşası son bulacak: Çalışmada son düzlüğe girildi

YETKİ KARMAŞASINA ÇÖZÜM

Sunumda büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile kırsal alanlarda yaşanan yetki karmaşasının giderilmesine yönelik öneriler de ele alındı. Yerel yönetim modelinin geliştirilmesi ve hizmet sunumunda yaşanan sorunların ortadan kaldırılması için köklü bir reform ihtiyacına işaret edildi. AK Parti'nin hazırlıklarını sürdürdüğü yerel yönetimler reformunda son aşamaya gelindiği belirtilirken, çalışmanın kısa süre içinde tamamlanarak TBMM'ye sunulması hedefleniyor.

5 ANA BAŞLIKTA REFORM

Yerel yönetimler reformu çalışmaları beş temel başlık altında yürütülüyor. "Yerel yönetimlerde şeffaflık ve denetim", "yerel yönetim modelinin geliştirilmesi", "yerel yönetimlerin mali yapısı", "yerel yönetimlerde yeni uygulamalar" ile "imar ve planlama" başlıklarını kapsayan çalışmaya son şeklinin verilmesinin ardından Meclis gündemine taşınması planlanıyor.