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  • AK Parti’den yerel yönetimler reformu! Belediyelerde yetki karmaşası son bulacak: Çalışmada son düzlüğe girildi

AK Parti’den yerel yönetimler reformu! Belediyelerde yetki karmaşası son bulacak: Çalışmada son düzlüğe girildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK), yerel yönetimlere yönelik kapsamlı reform çalışması gündeme geldi.

AK Parti’den yerel yönetimler reformu! Belediyelerde yetki karmaşası son bulacak: Çalışmada son düzlüğe girildi
Resul Ekrem Şahan
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, toplantıda yerel yönetimlere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda belediyelerde mali disiplinin sağlanması, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve yerel yönetimlerde yaşanan yapısal sorunların giderilmesi gerektiği vurgulandı.

AK Parti’den yerel yönetimler reformu! Belediyelerde yetki karmaşası son bulacak: Çalışmada son düzlüğe girildi

Özellikle muhalefet belediyelerinde gündeme gelen rüşvet, yolsuzluk ve irtikap iddialarının belediye hizmetlerini aksattığı ve vatandaşları mağdur ettiği değerlendirmesi yapıldı.

AK Parti’den yerel yönetimler reformu! Belediyelerde yetki karmaşası son bulacak: Çalışmada son düzlüğe girildi

MALİ DİSİPLİN VE DENETİM ÖNCELİKLİ

Yerel yönetimlerin mali yapısını disipline edecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekilen sunumda, denetim mekanizmalarının daha etkin hale getirilmesinin önemi üzerinde duruldu. Belediyelerin kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi reformun öncelikli başlıkları arasında yer aldı.

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AK Parti’den yerel yönetimler reformu! Belediyelerde yetki karmaşası son bulacak: Çalışmada son düzlüğe girildi

YETKİ KARMAŞASINA ÇÖZÜM

Sunumda büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile kırsal alanlarda yaşanan yetki karmaşasının giderilmesine yönelik öneriler de ele alındı. Yerel yönetim modelinin geliştirilmesi ve hizmet sunumunda yaşanan sorunların ortadan kaldırılması için köklü bir reform ihtiyacına işaret edildi. AK Parti'nin hazırlıklarını sürdürdüğü yerel yönetimler reformunda son aşamaya gelindiği belirtilirken, çalışmanın kısa süre içinde tamamlanarak TBMM'ye sunulması hedefleniyor.

5 ANA BAŞLIKTA REFORM

Yerel yönetimler reformu çalışmaları beş temel başlık altında yürütülüyor. "Yerel yönetimlerde şeffaflık ve denetim", "yerel yönetim modelinin geliştirilmesi", "yerel yönetimlerin mali yapısı", "yerel yönetimlerde yeni uygulamalar" ile "imar ve planlama" başlıklarını kapsayan çalışmaya son şeklinin verilmesinin ardından Meclis gündemine taşınması planlanıyor.

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