Ankara-Brüksel hattında yeni dönem

Ankara-Brüksel hattında yeni dönem
Nazrin MALİKOVA
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Türkiye ve Belçika'da 7 bakan, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeniden oluşan ivmeyi güçlendirmek amacıyla dün Brüksel'de 10 yıl aradan sonra bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na iştirak etti. Bir araya gelen iki ülke heyetleri, güvenlik ve adli işbirliğini güçlendirdi. Fidan daha sonra Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile telefonda bir görüşme yaptı.

'FETÖ YAPILANMASI YAKINDAN İNCELENMELİ'
ADALET Bakanı Akın Gürlek, Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'nda FETÖ ile mücadele konusunda çağrıda bulundu. Belçika'da dernekler, eğitim kuruluşları ve sivil görünümlü yapılar altında faaliyet gösteren FETÖ bağlantılı oluşumların yakından incelenmesi gerektiğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de "Bir müttefikin toprağı, bir teröristin sığınağı olamaz" ifadesini kullandı.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BELÇİKA #HAKAN FİDAN #BRÜKSEL #ANKARA

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