Avrupa’da ayrımcılığa karşı hukuk buluşması

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının ayrımcılık ve hak ihlalleri karşısında haklarını arayabilmelerini desteklemek amacıyla hukukçuları bir araya getirdi. Bu kapsamda 13. Yurtdışı Hukukçular Buluşması, Hollanda'nın Amsterdam kentinde gerçekleştirildi. Avrupa'nın 9 ülkesinden 40 avukat ve hukuk danışmanının katıldığı programda, vatandaşların karşılaştığı hukuki sorunlar ve çözüm yolları değerlendirildi.

TÜRKLERE HUKUKİ DESTEK

Çalıştayda, özellikle çalışma ve eğitim hayatında ayrımcılık, aile hukuku, velayet, miras, vergi ve mal varlığı sorunları ele alındı. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının hak ihlalleri karşısında başvuru yollarına ulaşabilmesi, hukuki hakları konusunda bilinçlendirilmesi ve ihtiyaç duyduklarında doğru desteği alabilmesi için yapılabilecek çalışmalar masaya yatırıldı. YTB Başkanı Abdulhadi Turus, "Biz YTB olarak vatandaşlarımızın haklarını bilmelerini, karşılaştıkları ihlaller karşısında etkili başvuru yollarını kullanabilmelerini ve ihtiyaç duyduklarında doğru hukuki desteğe erişebilmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör