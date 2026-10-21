Bakan Işıkhan: “İş arayanların istihdam fırsatlarına erişimini kolaylaştırıyoruz”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Kamu İstihdam Kurumları Birliği (CPESSEC) Projesi açılış toplantısında konuştu. “İŞKUR'un hizmetlerini dijital dönüşüm, beceri geliştirme ve kapsayıcı istihdam ekseninde güçlendiriyoruz.” diyen Işıkhan, “Aday Havuz Sistemi ve yapay zeka destekli eşleştirme uygulamalarımızla işgücü talebini daha etkin izliyor, iş arayanların istihdam fırsatlarına erişimini kolaylaştırıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Bakan Işıkhan, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Kamu İstihdam Kurumları Birliği (CPESSEC) Projesi açılış toplantısında, CPESSEC'in 2026 yılı itibarıyla, 10 yıl sonra yeniden dönem başkanlığını üstlendiklerini söyledi.
Yaklaşık 20 yıldır faaliyetlerini başarıyla yürüten CPESSEC'in üye ülkeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının geliştirilmesini sağladığını belirten Işıkhan, Birliğin, kamu istihdam hizmetlerinde ortak çalışma alanlarının oluşturulması ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi hususlarında önemli bir görevi icra ettiğini ifade etti.
Bu yıl gerçekleştirecekleri yönetici ve uzman konferanslarında çalışma hayatını ilgilendiren en önemli dönüşüm alanlarını ve bu dönüşümün zorunlu kıldığı beceri politikalarını ele alacaklarını aktaran Işıkhan, "Yönetici konferanslarımızda kamu istihdam hizmetlerinde yeşil, dijital ve demografik dönüşüm süreçlerini değerlendirirken, uzman konferanslarımızda ise beceri ihtiyaçlarının öngörülmesi ve kanıta dayalı kamu istihdam politikaları üzerinde duracağız." diye konuştu. Işıkhan, dünyanın, teknolojik gelişmelerin, demografik değişimlerin ve yeşil dönüşümün çalışma hayatını yeniden şekillendirdiği kritik bir eşikten geçtiğine işaret ederek, "Her büyük dönüşüm beraberinde yeni fırsatlar kadar önemli riskleri ve zorlukları da getirmektedir. Yapay zeka ve otomasyon teknolojileri mesleklerin içeriğini ve ihtiyaç duyulan becerileri değiştirirken, yeşil dönüşüm yeni üretim modellerini ve istihdam alanlarını oluşturmaktadır. Nüfusun yaşlanması, doğurganlık oranlarının azalması ve işgücü hareketliliği ise ülkelerimizin gelecekteki işgücü arzını etkilemektedir." ifadelerini kullandı.