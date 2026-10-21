Bakan Işıkhan: “İş arayanların istihdam fırsatlarına erişimini kolaylaştırıyoruz”

"Toplam 472,3 milyar liralık kaynakla 3 yılda 3 milyondan fazla gencimize ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullanan Işıkhan, şöyle konuştu: "Yılın dokuz ayında ise yaklaşık 675 bin gencimizi bu programlardan yararlandırdık. Böylece İŞKUR aracılığıyla yalnızca mevcut istihdam ihtiyaçlarına cevap vermekle kalmıyor, geleceğin becerilerini geliştiren, işgücünün dönüşüme uyumunu güçlendiren ve toplumun bütün kesimlerinin istihdam fırsatlarından yararlanmasını sağlayan bir hizmet yapısını da inşa ediyoruz. Yeşil dönüşüm de bu bütüncül yaklaşımımızın önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Türkiye olarak bu dönüşümün çalışanlar ve bölgeler üzerinde karşımıza çıkabilecek muhtemel etkilerinin farkındayız. Bu nedenle adil geçiş yaklaşımını, yeşil dönüşüm politikalarımızın sosyal boyutunun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz." Hedeflerinin dönüşümden etkilenen çalışanların yeni beceriler kazanmasını, farklı istihdam alanlarına geçişlerinin desteklenmesini ve ortaya çıkan fırsatlardan toplumun bütün kesimlerinin yararlanmasını sağlamak olduğunu söyleyen Işıkhan, çalışmalarının Türkiye'nin istihdam politikalarında yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin fırsatlarına ve risklerine de odaklanan uzun vadeli ve bütüncül yaklaşımını ortaya koyduğunu dile getirdi.

İnsan ve toplum odaklı çalışmaların temel hedefinin insan kaynağını en verimli şekilde değerlendirebilmek, potansiyeli ortaya çıkarabilmek, mevcut yeteneklere hak ettiği kıymeti verebilmek ve tüm bu unsurları sosyal korumayla destekleyerek dönüşüm sürecini en sağlıklı şekilde yürütebilmek olduğuna değinen Işıkhan, sözlerini şöyle tamamladı: "Başarıya ulaşabilmek için kamu kurumlarının, işverenlerin, eğitim kuruluşlarının ve sosyal tarafların güçlü bir işbirliği içerisinde hareket etmesi gerekmektedir. Kamu kurumları, işverenler, eğitim kuruluşları ve sosyal taraflar arasında güçlü bir işbirliği olmadan bu sürecin hakkıyla yürütülmesi mümkün değildir. Aynı şekilde ülkelerimizin karşılıklı tecrübe paylaşımı da ortak sorunlara yönelik politika kapasitemizi güçlendirecektir. Türkiye olarak 2026 yılı dönem başkanlığımız kapsamında, kamu istihdam kurumlarımız arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımını geliştirmeyi, iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını desteklemeyi ve geleceğin işgücü piyasasına yönelik ortak çalışma alanlarını güçlendirmeyi önemsiyoruz. Mevcut insan kaynağının değişen koşullara uyum yeteneği, ülkelerin rekabet gücünü ve refahını belirleyen en önemli unsurlardan biri olacaktır. Hedefimiz, teknolojik ve ekonomik dönüşümün sunduğu fırsatları daha nitelikli, kapsayıcı ve sürdürülebilir istihdama dönüştürebilmektir. Sadece Türkiye için değil tüm üye ülkeler ve bölge coğrafyamız için de hayırlı olacağına inandığım bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için tüm üyelerle işbirliği içerisinde çalışmaya ve ortak çözümlere katkı sağlamaya devam edeceğimizi özellikle vurgulamak isterim." Bakan Işıkhan, konuşmasının ardından CPESSEC üyesi ülkelerin temsilcilerine günün anısına hediye verdi.