Bakan Uraloğlu, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Dzhelialov ile bir araya geldi

Bakan Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sayın Naryman Dzhelialov ile Bakanlığımızda bir araya gelerek Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkileri ve ulaştırma alanındaki iş birliği imkanlarını ele aldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgemizde barışın tesis edilmesi ve istikrarın sağlanması yönündeki temennilerimizi koruyor, diplomatik diyaloğun önemine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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