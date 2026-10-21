Başkan Erdoğan'dan Şam açıklaması: Ziyaret edeceğim tarih net değil

TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Meclis çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan'a Şam ziyareti ile ilgili sorulan soruya "Ziyaret edeceğim ama tam tarih net değil" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan Şam açıklaması: Ziyaret edeceğim tarih net değil
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Meclis çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan'a Şam ziyareti ile ilgili sorulan soruya "Ziyaret edeceğim ama tam tarih net değil" ifadelerini kullandı.

"BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ YAKINDA OLABİLİR"

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşme gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğinin sorulması üzerine, "Daha kesinleşmedi, yapacağız, yakın zamanda olabilir" cevabını verdi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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