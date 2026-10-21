Halk TV'nin İngiltere'de bulunan sahibi Cafer Mahiroğlu ve 17 şüpheli hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Halk TV'nin muhasebe sorumlusu Harika Akkaya, eski yönetim kurulu üyeleri Murat Koçak, kanalın kayıtlardaki eski sahibi Süleyman Özen ve iş insanı Mehmet Necati Yağcı' tutuklanmıştı. Halk TV ve bağlantılı şirketlere TMSF kayyum atanmıştı.

CAFER MAHİROĞLU'NA ERİŞİM ENGELİ

Yaşanan yeni gelişmeye göre, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Mahiroğlu'nun Halk TV binası önünde halkı kışkırtıcı nitelikte çağrılar yaptığı iddiası gerekçe gösterildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör