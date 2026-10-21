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  • MHP lideri Devlet Bahçeli'den Mavi Vatan mesajı: Denizlerde güçlü olmak istikbali güvence altına almaktır!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Mavi Vatan mesajı: Denizlerde güçlü olmak istikbali güvence altına almaktır!

MHP lideri Devlet Bahçeli: Denizlerde güçlü olmak, devletin ufkunu genişletmek; millî haklara sahip çıkmak, istikbali güvence altına almaktır. Türkiye’nin Akdeniz’deki varlığı; huzurun, istikrarın ve karşılıklı menfaatlerin teminatı olmalıdır." dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli’den Mavi Vatan mesajı: Denizlerde güçlü olmak istikbali güvence altına almaktır!
DHA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Devlet Bahçeli: Denizlerde güçlü olmak, devletin ufkunu genişletmek; millî haklara sahip çıkmak, istikbali güvence altına almaktır. Türkiye'nin Akdeniz'deki varlığı; huzurun, istikrarın ve karşılıklı menfaatlerin teminatı olmalıdır." dedi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#DEVLET BAHÇELİ #TÜRKİYE

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