MHP lideri Devlet Bahçeli'den Mavi Vatan mesajı: Denizlerde güçlü olmak istikbali güvence altına almaktır!
MHP lideri Devlet Bahçeli: Denizlerde güçlü olmak, devletin ufkunu genişletmek; millî haklara sahip çıkmak, istikbali güvence altına almaktır. Türkiye’nin Akdeniz’deki varlığı; huzurun, istikrarın ve karşılıklı menfaatlerin teminatı olmalıdır." dedi.
Devlet Bahçeli: Denizlerde güçlü olmak, devletin ufkunu genişletmek; millî haklara sahip çıkmak, istikbali güvence altına almaktır. Türkiye'nin Akdeniz'deki varlığı; huzurun, istikrarın ve karşılıklı menfaatlerin teminatı olmalıdır." dedi.
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