Emine Erdoğan: Gazze başta olmak üzere savaş bölgelerindeki çocukların sesi olmayı insanlık vazifemiz görüyoruz!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan'da düzenlenen 'Çocukların Refahına Yatırım Yapmak: Gelecek Nesillerin Sürdürülebilir ve Adil Kalkınmasına Giden Yol Dünya Zirvesi'ne katıldı. Emine Erdoğan, “Özellikle Gazze başta olmak üzere savaş bölgelerindeki çocukların sesi olmayı insanlık vazifemiz olarak görüyoruz” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen 'Çocukların Refahına Yatırım Yapmak: Gelecek Nesillerin Sürdürülebilir ve Adil Kalkınmasına Giden Yol Dünya Zirvesi'nde lider eşleri ve farklı ülkelerden temsilcilerle bir araya geldiklerini bildirdi. Zirvede çocukların refahını çağın ihtiyaçları doğrultusunda ele aldıklarını belirten Emine Erdoğan, geleceğe dair ortak sorumlulukları değerlendirdiklerini kaydetti.
'ÇOCUK, İNSANLIĞIN KALBİDİR'
Türkiye olarak hiçbir ayrım gözetmeden tüm çocukların yanında olmayı önemsediklerini vurgulayan Emine Erdoğan, "Bizim nazarımızda çocuk, insanlığın kalbidir. Onlara dair meseleler her zaman küresel gündemin merkezinde tutulmalıdır. Özellikle Gazze başta olmak üzere savaş bölgelerindeki çocukların sesi olmayı insanlık vazifemiz olarak görüyoruz. Çünkü inanıyoruz ki kimsenin geride kalmadığı bir dünya, ancak savaş sirenleri sustuğunda mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan, zirve vesilesiyle kurulan gönül birliğinin daim olmasını dileyerek, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva'ya teşekkür etti.
Maveraünnehir'in incisi Semerkant'ta düzenlenen "Çocukların Refahına Yatırım Yapmak: Gelecek Nesillerin Sürdürülebilir ve Adil Kalkınmasına Giden Yol" Dünya Zirvesi'nde, değerli lider eşleri ve farklı ülkelerden temsilcilerle bir araya geldik. Çocuklarımızın refahını çağın ihtiyaçları doğrultusunda ele aldık ve geleceğe dair ortak sorumluluklarımızı değerlendirdik. Türkiye olarak hiçbir ayrım gözetmeden tüm çocukların yanında olmayı önemsiyoruz. Bizim nazarımızda çocuk, insanlığın kalbidir. Onlara dair meseleler her zaman küresel gündemin merkezinde tutulmalıdır. Özellikle Gazze başta olmak üzere savaş bölgelerindeki çocukların sesi olmayı insanlık vazifemiz olarak görüyoruz. Çünkü inanıyoruz ki kimsenin geride kalmadığı bir dünya, ancak savaş sirenleri sustuğunda mümkün olabilir. Bu anlamlı zirve vesilesiyle kurduğumuz gönül birliğinin daim olmasını diliyor, Özbekistan Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi, dostum Ziroat Mirziyoyeva Hanımefendi'ye yürekten teşekkür ediyorum. #InvestInChildren2026— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 21, 2026