FETÖ’ye kıskaç: 24 şüpheli gözaltında

FETÖ ile mücadele kapsamında İstanbul ve Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında aktif kamu görevlilerinin de bulunduğu 24 şüpheli yakalandı. İstanbul merkezli Burdur ve Ordu'da gerçekleştirilen operasyon, örgütün 'Emniyet Mahrem Yapılanması'na yöneltildi. 'Garson' kod adlı gizli tanıktan elde edilen dijital veriler, Bank Asya hesap hareketleri, örgüte yapılan burs ve bağış transferleri ile ankesörlü-ardışık arama kayıtları mercek altına alındı.

BYLOCK KULLANICISI

Çalışmalar neticesinde mahrem yapılanma içerisinde 'sorumlu' düzeyde faaliyet gösteren, aralarında aktif ve ihraç kamu görevlilerinin de bulunduğu 15 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Ankara Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda ise örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen aralarında aktif görevde bulunan bir uzman öğretmen ve bir psikoloğun da yer aldığı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 9 şüpheli yakalandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör