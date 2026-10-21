Fon dolandırıcılarının üzerine gidiyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısının gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu:

Değerli arkadaşlarım, fon meselesinde Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ile birlikte çalışmalar hızlı bir şekilde yürüyor. Bütün bu, bizim fon dolandırıcıları, fon şeytanları dediğimiz bu yolsuzlukları yapanların üzerine gidilmesi konusunda yüksek bir iradeyle kararlı ve tavizsiz bir şekilde hareket ediliyor. Tabii ki bu fon şeytanları, fon dolandırıcıları dediğimiz kişiler ile meşru yatırımcıyı, buraları meşru bir yatırım aracı olarak kullanan vatandaşlarımızı hassasiyetle birbirinden ayırıyoruz. Bu konular tartışılırken sermaye piyasalarına zarar verecek, Türk ekonomisine zarar verecek birtakım yaklaşım ve değerlendirmelerin doğru olmadığını ifade ediyoruz. Ama bunun yanı sıra tabii bu fon şeytanlarının, fon dolandırıcılarının üzerine gidilmesi konusundaki kararlılığımızı bu mekanizmalarla ifade etmeye devam ediyoruz.

Sermaye piyasası kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi konusunda hassasiyetimiz var. Herhangi bir şekilde siyasi linç kampanyasıyla insanların hedef gösterilmesi de doğru değil. Herhangi bir siyasi himayeyle herhangi bir iddianın üzerine gidilmemesi gibi bir yaklaşım söz konusu olamaz. Hem siyasi lince karşı olduğumuzu, hem siyasi himayeye karşı olduğumuzu net bir şekilde söylüyoruz. Gerçek sonuna kadar açığa çıkacak ve hesap sorulacak.

Irak'ın bütünlüğü konusunda Cumhurbaşkanımızın yıllardır verdiği bir mücadele var. Türkiye açısından Irak'ın birliği, toprak bütünlüğü, egemenliği ve bundan sonraki geleceği son derece önemlidir. Öte yandan Meclis'te AK Parti'nin grup önerisiyle Tasfiyesine Karar Verilen Fonlar Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri öne çekildi.



NEFRET SÖYLEMİNİ LANETLİYORUZ



Üsküdar Belediye Başkanvekilimiz Dündar Ziya Gültekin kardeşimize bir kere daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii, bu kayıptan sonra, çok çirkin, gerçekten çok acı verici birtakım paylaşımlar yapıldığını gördük sosyal medyada. Bir vefat haberi karşısında böylesine bir nefret söyleminin örgütlü bir şekilde kullanılmasını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Onun dışında pek çok siyasi partiden son derece sağduyulu, son derece insani hassasiyetlere saygılı bu acı kaybımız karşısında gereken paylaşımı, acımızı paylaşmaya dönük mesaj yayınlayanlar oldu. Onlara da şükranlarımızı, sunuyoruz. Bir kere daha Dündar Ziya Gültekin kardeşimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz, mekânı cennet olsun.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör