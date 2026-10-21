Fon soruşturmasında 26 gözaltı: 4 şirket incelendi!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmalarında, SPK raporları ve yazılı başvurular üzerine 4 şirketin paylarına ilişkin işlemler incelemeye alındı. İddialar ve raporların değerlendirilmesi sonucunda 31 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmalarında yeni bir gelişme yaşandı.
4 ŞİRKETİN PAYLARI İNCELENDİ
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda; Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemeler gerçekleştirildi.
26 GÖZALTI
Söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporların değerlendirilmesi sonucunda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.