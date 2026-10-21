İsrail ile işbirliği yapan aşırı sağ fırsat kolluyor
Fransa'da hafta sonu yaşanan şiddet olayları, cumhurbaşkanlığı seçimlerine altı ay kala aşırı sağcı Ulusal Birlik için siyasi fırsata dönüştü. ABD merkezli New York Times gazetesi, Ulusal Birlik'in adayı olması beklenen aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen ve partisinin ülkedeki kaos ve güvensizlik ortamını seçim kampanyasında nasıl kullandığını yazdı. Avrupa'daki İslam karşıtı aşırı sağ partilerin İsrail ile arka planda yakın bir ilişki içerisinde olduğu biliniyor.
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