’Mahkemeler siyasi gösteri yeri değildir’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, şöyle konuştu:

AHLAK YOKSUNLUĞU: (İBB davası) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlayarak birçok belediyeye uzanan ihale, imar, ruhsat, taşınmaz, iştirak, personel ve kamu harcamaları gibi alanlarda oluşan her türlü çıkar ilişkisi, ceza hukukunu ilgilendiren problem olmanın yanında bir ahlak yoksunluğudur. Yargılama süreçleri devam ederken siyasi polemiklerle kişisel gündem oluşturmak yerine, yöneltilen iddialara hukuki zeminde cevap vermek ilgililerin hayrına olacak. Mahkemeler, siyasi gösterilerin değil savunma hakkının esas alındığı yerler.

HARAMA ORGANİZE EL UZATILDI: Fon soruşturmasına ilişkin gelişmelerden, Türkiye ekonomisinin istikrarını hedef alan kanunsuzlukla piyasa bozucu işlem, manipülasyon, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmak suretiyle organize şekilde harama el uzatıldığı anlaşılıyor. Milletimizin helal tasarrufuna göz dikenlere hukuk zemininde en güçlü yaptırımlar kuşkusuz uygulanacak. Türkiye ekonomisi sağlam temeller üzerinde.

YERLE YEKSAN OLACAK: Terörsüz Türkiye hedeflerinin kuvveden fiile dönüştüğü, kanunsuzlukların üzerine gidildiği ortamda huzur ve güven iklimini sabote etmeye yönelik hiçbir girişim kabul edilemez. Sosyal medya üzerinden oluşturulmaya çalışılan algıya, FETÖ hesaplarından yapılan kışkırtıcılığa itibar edilmemeli, resmi açıklamalar doğrultusunda hareket edilmeli. Terörsüz Türkiye hedefini, terörsüz bölge vizyonundan ayrı düşünemeyiz. Terörü yerle yeksan edecek, huzuru arşa çıkartacağız.

GENÇLERİMİZ HEVES ETMEMELİ: Gençlerimiz ne Fransa'da başlayan ve neredeyse tüm Avrupa'ya yayılan kaos ve kargaşa üretmeye dönük eylemlere ne de özbenliğinden uzaklaştırılmaya çalışılan karanlık senaryolara heves etmemeli, tahriklere kapılmamalı.

KIBRIS TÜRK KALACAK: Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge'ye odaklandığımız bir dönemde, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta provokasyonlar da devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan kardeşlerimizi uyanık olmaya davet ediyorum. Kıbrıs asırlardan beri Türk'tür, ebediyen Türk kalacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör