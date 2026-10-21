Milli Eğitim Bakanı Tekin, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. CHP Genel Merkezi'ne gelen Tekin, Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tekin, şunları kaydetti:

"18 Kasım'da kızımın nikahı var, Sayın Genel Başkan'ımızı nikaha davet etmek için geldim. Görüşmemizin konusu buydu. Bir nezaket ziyareti. O da sağ olsun kabul etti, çok teşekkür ediyoruz. Ailevi ve özel konular görüştük. Karşılıklı siyasi bir konuya girmedik. O bizim kızımıza mutluluklar diledi, biz de aramızda görmekten mutlu olacağımızı ifade ettik."