SON DAKİKA | Arif Ahmet Denizolgun dosyasında flaş gelişme: Davaların takvimi belli oldu! Şüphelilerin arasında ablası, yeğeni, doktoru…

SON DAKİKA | Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un 7 Eylül 2016 tarihinde Beykoz'daki çiftliğinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen "kasten öldürme" soruşturması sürerken Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, olayla bağlantılı suç delillerini yok ettiği iddia edilen bakanın ablası Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş, yeğeni Hilmi Tuna Kuriş, yalan tanıklık suçundan tutuklu bulunan özel doktoru Nurettin Demirkol ve adli tıp görevlileri olmak üzere toplam 6 şüpheli hakkında peş peşe kamu davaları açılmıştı.

ABLA VE YEĞEN 10 ŞUBAT'TA HAKİM KARŞISINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında Hilmi Tuna Kuriş'in ikametinde yapılan aramada ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 30 Eylül 2026 tarihli incelemesinde telefonun izine ulaşılamadı. Savcılık tarafından; yeğen Hilmi Tuna Kuriş'in telefonu aldığını kabul ettiğini, hukuken muhafazadan sorumlu abla Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş ile birlikte kilit delil olan telefonu yok ettiklerini saptanmıştı. Başsavcılık, her iki sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 281/1 maddesi uyarınca "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

DOKTOR NURETTİN DEMİRKOL 27 EKİM'DE ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDE HAKİM KARŞISINDA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 2026/26442 iddianame numaralı dosyada, Özel Hisar Hastanesi'nde Dahiliye Uzmanı olarak görev yapan ve olay tarihinde maktulün özel doktoru olan tutuklu şüpheli Nurettin Demirkol hakkında "Yalan Tanıklık" (TCK 272/3) suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı. İddianamede, doktor Demirkol'un 26 Ağustos 2026'da yemin verdirilerek alınan tanık ifadesinin, dosyaya giren HTS kayıtları, 155 acil çağrı dökümleri ve tanık beyanlarıyla tamamen çeliştiği tespit edilmişti. Doktor 27 Ekimde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

3 ATK GÖREVLİSİ 4 ŞUBAT'TA HAKİM KARŞISINDA

Adli Tıp Kurumu bünyesinde görev yapan kamu görevlileri hakkında da "Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği" (TCK 204/2) suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacakları duruşma da 4 şubatta başlayacak.

Abla, yeğen, doktor ve ATK görevlileri hakkında açılan davaların yanı sıra, Ahmet Arif Denizolgun'un ölümüne ilişkin ana "şüpheli ölüm ve kasten öldürme" soruşturması ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör