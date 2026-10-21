Tanju Özcan'a hapis cezası 7 yıl 3 ay
Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız'a 7 yıl 3 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Kurban olayı kapsamında Özcan'a her mağdur için 1 yıl 15 gün ile 1 yıl 8 ay arasındaki verilen hapis cezaları ertelendi. Özcan, dolandırıcılık suçundan ise beraat etti.
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