Üsküdar’ın yeni Belediye Başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu
Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin'in 15 Ekim 2026 tarihinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine dün Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan seçimi Cumhur İttifakı adayı Muhammed Emin Sarıoğlu kazandı. Başkanvekili seçimine 20 AK Parti'den, 4 de MHP'den oluşan 24 meclis üyesi katıldı. Daha önce ayrı adaylar çıkartacaklarını açıklayan Yeni Parti-CHP bloku ise seçimde aday çıkarmadı. Meclis yeter sayısıyla başlayan seçimde Sarıoğlu ilk 2 turda 24 oyun tamamını aldı. Üçüncü turda salt çoğunluğun sağlanması üzerine Sarıoğlu 24 oyla başkanvekili seçildi.
Haber Girişi