AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: Kendi geleceğine yön veren bir Türkiye için çalışıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Dostluk, müttefiklik ve işbirliği ancak siz güçlüyseniz bir karşılık buluyor. Türkiye olarak güçlü olmak zorundayız. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, güçlü millet, güçlü Türkiye inancıyla tam bağımsız, kendi geleceğine yön veren bir Türkiye için çalışıyoruz."

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