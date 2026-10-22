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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: Kendi geleceğine yön veren bir Türkiye için çalışıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin tam bağımsızlık hedefine kararlılıkla yürüyüşüne ilişkin mesaj yayımladı. Faruk Acar paylaşımında, "Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, güçlü millet, güçlü Türkiye inancıyla tam bağımsız, kendi geleceğine yön veren bir Türkiye için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: Kendi geleceğine yön veren bir Türkiye için çalışıyoruz
ANKARA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Dostluk, müttefiklik ve işbirliği ancak siz güçlüyseniz bir karşılık buluyor. Türkiye olarak güçlü olmak zorundayız. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, güçlü millet, güçlü Türkiye inancıyla tam bağımsız, kendi geleceğine yön veren bir Türkiye için çalışıyoruz."

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#RECEP TAYYİP ERDOĞAN #TÜRKİYE

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