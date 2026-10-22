ANSET soruşturmasında şok iddianame! Açıklanamayan para transferleri ve rüşvet iddiaları...

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Antalya Büyükşehir Belediye'sine yönelik yürütülen 'rüşvet ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile eski ANSET Genel Müdürü Cansel Çevikol Tuncer'in de aralarında olduğu 15'i tutuklu 55 sanığın yer aldığı ANSET soruşturmasında, belediye yöneticilerinin mal varlıkları ve ihale süreçlerindeki para hareketleri mercek altına alındı. Yapılan araştırmada, Cansel Çevikol Tuncer ile annesi, eşi ve kayınvalidesinin 2020 yılı ve sonrasına ilişkin taşınmaz kayıtları incelendi. Kayıtlardan 68'inin aktif, 77'sinin pasif durumda olduğu belirlenirken, taşınmazların edinimlerinde açıklanamayan para transferleri bulunduğu tespitleri yapıldı. Dosyada, etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadelerde Tuncer'in adının geçtiği rüşvet iddialarına da yer verildi.

ANNESİNİN 87, EŞİNİN 37 TAŞINMAZ KAYDI

Soruşturma kapsamında 2020 yılı ve sonrasında edinilen mal varlıklarına yönelik yapılan tespitlerde, Cansel Çevikol Tuncer'in annesi N.Ç.'nin 87 taşınmaz kaydı olduğu belirlendi. Bu kayıtlardan 27'sinin aktif, 60'ının pasif durumda olduğu belirtildi. Tuncer'in soruşturma kapsamında tutuklanan eşi Volkan Tuncer'in ise aynı dönemde edinim tarihi bulunan 37 taşınmaz kaydının olduğu, bunlardan 23'ünün aktif, 14'ünün pasif durumda bulunduğu kaydedildi. Volkan Tuncer'in ayrıca 1'i aktif, 8'i eski kayıtlı olmak üzere toplam 9 araç kaydının bulunduğu tespit edildi. Cansel Çevikol Tuncer'in kayınvalidesi N.T.'nin de 2020 yılı ve sonrasında edinim tarihi bulunan 18 taşınmaz kaydına ulaşıldı. Bunlardan 15'inin aktif, 3'ünün pasif durumda olduğu belirtildi. Cansel Çevikol Tuncer'in kendisine ait 3 aktif taşınmaz kaydıyla birlikte incelenen 4 kişinin toplam taşınmaz kayıt sayısının 145'e ulaştığı, bu kayıtların 68'inin aktif, 77'sinin pasif durumda bulunduğu kaydedildi. Tuncer ise bu edinimleri miras ve kendi birikimlerinden elde ettiklerini iddia etti. İddianameye ilişkin mal varlığı incelemesinde, taşınmazların edinimlerine yönelik para hareketleri de araştırıldı. Yapılan araştırmada, taşınmazların edinimlerinde açıklanamayan para transferleri bulunduğu yönünde tespitler yapıldığı belirtildi.