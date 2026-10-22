Bahis baronlarına eşzamanlı darbe

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 9 ilde dolandırıcılık ve yasadışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 123 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin faaliyetleri mercek altına alındı.

34 MİLYAR LİRALIK HAREKETLİLİK

Şüphelilerin yasadışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları ve vatandaşların kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları belirlendi. MASAK tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 34 milyar 760 milyon TL tutarında para hareketliliği olduğu tespit edildi. Operasyonlar kapsamında çok sayıda dijital materyal ve çeşitli dokümanlara el konuldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör