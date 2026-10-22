Bakan Gürlek duyurdu: Başsavcı vekilleri ve asliye ceza başsavcılara adli görev

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı süreçlerinin daha etkin yürütülmesi ve adaletin makul sürede tecelli etmesi amacıyla yeni düzenlemeleri duyurdu. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Cumhuriyet başsavcı vekilleri ile belirli başsavcıların adli işlere katılımına ilişkin iki önemli ilke kararı uygulamaya alındı.

ASLİYE CEZA BAŞSAVCILARI ADLİ İŞLERE DE KATILACAK

Düzenlemeye göre Cumhuriyet başsavcı vekillerinin yanı sıra asliye ceza mahkemeleri nezdinde teşkilatlanan Cumhuriyet başsavcılıklarında görev yapan başsavcıların da idari, gözetim ve koordinasyon görevlerinin yanında adli işlere katılmalarına yönelik esaslar belirlendi.

HEDEF, YARGILAMALARI HIZLANDIRMAK

Düzenlemeyle tecrübeli başsavcıların ve başsavcı vekillerinin bilgi ve birikimlerinden daha fazla yararlanılması, Cumhuriyet savcıları arasındaki iş yükünün dengelenmesi ve dosyaların makul sürede sonuçlandırılması amaçlanıyor. Bakan Gürlek, adalet hizmetlerine erişimin hızlandırılması ve yargılamalardaki gecikmelerin önlenmesi için reform adımlarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, adaletin yalnızca doğru karar verilmesiyle değil, kararın zamanında verilmesiyle de güç kazandığını vurguladı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör