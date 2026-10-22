Bakan Gürlek'ten Gazze mesajı: Küresel adalet İsrailli yerleşimcilere 'dur' demeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da düzenlenen 2026 OECD Adalete Eşit Erişim Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. OECD ülkelerine çağrı yapan Gürlek, Gazze'de yerinden edilen 1,5 milyon insanın haklarının savunulması gerektiğini belidtti. Gürlek, Filistinlilere ait zeytin ağaçlarının hedef alınmasına tepki göstererek, devlet destekli İsrailli yasadışı yerleşimcilerin eylemlerine karşı uluslararası adalet mekanizmalarının harekete geçmesi gerektiğini kaydetti. Gürlek "Küresel vicdanın tek dili vardır, o da herkes için eşit adalettir" dedi.
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