Bakan Işıkhan duyurdu: 18 bin 441 öğrenciye ödeme yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti evlatlarımıza, harp-vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim-öğretim yardımı ödemelerini 23 Ekim Cuma günü gerçekleştiriyoruz. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde 18 bin 441 öğrencimize toplamda 609 milyon liralık ödeme yapacağız. Sevgili öğrencilerimize başarılı bir eğitim hayatı diliyorum. Biz, her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

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