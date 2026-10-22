Bakan Işıkhan duyurdu: 18 bin 441 öğrenciye ödeme yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit çocukları ile harp ve vazife malullerine ve çocuklarına yönelik eğitim öğretim yardımı ödemelerinin 23 Ekim'de gerçekleştirileceğini belirterek, 2026- 2027 eğitim öğretim döneminde 18 bin 441 öğrenciye 609 milyon liralık ödeme yapılacağını açıkladı.

Bakan Işıkhan duyurdu: 18 bin 441 öğrenciye ödeme yapılacak
DHA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti evlatlarımıza, harp-vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim-öğretim yardımı ödemelerini 23 Ekim Cuma günü gerçekleştiriyoruz. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde 18 bin 441 öğrencimize toplamda 609 milyon liralık ödeme yapacağız. Sevgili öğrencilerimize başarılı bir eğitim hayatı diliyorum. Biz, her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

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#VEDAT IŞIKHAN

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