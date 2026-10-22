Bakan Tekin: “Farkındalık oluşturmak için böyle bir adım atmaya karar verdik”
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “12. Ankara Erzurum Tanıtım Günleri" programında konuştu. Meta'ya çocuklara zarar verdiği gerekçesiyle açılan davalara ilişkin, Bakanlık olarak bu konuda daha duyarlı davranmak ve farkındalık oluşturmak için böyle bir adım atmaya karar verdiklerini aktaran Bakan Tekin, hem içerik üreticileri hem de yapımcı şirketlerin, çocukların pedagojik ve akademik anlamda yetişmeleri konusunda yeterince hassas davranmadığını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "12. Ankara Erzurum Tanıtım Günleri" programına katıldı. Burada konuşan Tekin, Erzurum'da farklı kültürlerden insanların yıllardır bir arada yaşadığını dile getirdi.
Tekin, Erzurum'un bu vasfıyla milli birlik ve kardeşlik sürecine sıkı sarılacağını ve sürecin başarılı biçimde tamamlanması için bütün Türkiye'ye örnek olacak çalışmaları yapacağını belirtti. Erzurum'da kamu hizmetleri açısından gerekli yatırımların sağlanmasının önemine işaret eden Tekin, şöyle devam etti: "Ben 2023'te Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başladım. 2024'te AK Parti Erzurum İl Teşkilatı'nın kongresinde Sayın Cumhurbaşkanımız Erzurum'a gelecekti. Erzurum'a gelmeden önce kendisiyle iki konuda konuşmuştuk. Bunlardan bir tanesi Tarım Kredi Yem fabrikası meselesiydi, diğeri de Erzurumspor'un stadyumuydu. Ben o gece telefonda kendisiyle, İbrahim Başkanımızla beraber konuştuk ve Erzurumspor'un stadyumu da yem fabrikası da yatırım programına alındı. Geçtiğimiz ay Erzurumspor'un stadyumunun ihalesi yapıldı. 2028 Ocak'ta inşallah stadyumumuz bitmiş olacak."
"ERZURUM'A ORTAOKULU VE LİSESİYLE YATILI BİR KIŞ SPORLARI LİSESİ KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ"
Milli Eğitim Bakanı olarak, Erzurum'un eğitim altyapısı konusunda üstüne düşeni yaptığını ifade eden Tekin, "Salı günü itibarıyla, Erzurum'da Kongre binasının arkasında Erzurum Gastronomi Lisesi'ni açıyoruz. Türkiye'de sadece 7 tane olacak." bilgisini verdi.