Bakan Tekin: “Farkındalık oluşturmak için böyle bir adım atmaya karar verdik”

Tekin, okulun, Erzurum kültürünün en önemli unsuru olan gastronomi, yemek kültürü ve sofra adabını çocuklara öğreteceğini bildirdi. Türkiye'de özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için son 20 yılda çok ciddi adımlar attıklarını ancak hala yapılması gerekenler olduğunu dile getiren Tekin, "Özel eğitim ihtiyacı olan kardeşlerimiz için, onların eğitim ihtiyaçları için psikolojik rehabilitasyon merkezlerinden farklı okul türlerine kadar, eğitim ihtiyaçlarını giderecek Türkiye'de şu anda 20 özel eğitim kampüsü planladık. 20 özel eğitim kampüsünden birini de Erzurum'da yapıyoruz. O da inşallah bir sonraki eğitim öğretim yılına yetişmiş olacak." açıklamasında bulundu. Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "2012 kış oyunları için Erzurum'da yaptığımız tesisleri, çocuklarımız açısından kullanabileceğimiz bir 'kış sporları lisesi' yapmak hayalim vardı. Müsteşarken yetiştirememiştik. Şimdi sağ olsun Bahçeşehir Okulları sponsorluğunda okulumuzu yaptık. Onu da bitirmek üzereyiz, onun da açılışını yapacağız inşallah. Erzurum'a kış sporları üzerine odaklanan, ortaokulu ve lisesiyle yatılı bir kış sporları lisesi de kazandırmış olacağız. Bu da bizim için çok önemli. Erzurum öğretmenevimizi yeniliyoruz, merkezdeki öğretmenevimizi. O da çok güzel bir proje olacak. İnşallah diğer yaptığımız okullar yanında bu bahsettiğim prestijli projeler de Erzurum'un eğitim altyapısına katkı verecektir."

"SOSYAL MEDYA KONUSUNDA ATACAĞIMIZ ADIMLARI DÜZENLEMEMİZ GEREKİR"

Program açılışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekin, çocuklara zarar verdiği gerekçesiyle Meta'ya dava açılmasına ilişkin soru üzerine, hem içerik üreticileri hem de yapımcı şirketlerin, çocukların pedagojik ve akademik anlamda yetişmeleri konusunda yeterince hassas davranmadığını söyledi. Bakanlık olarak yaptıkları rutin saha araştırmaları ve anketlere göre, çocukların sosyal medya üzerinden yaşadıklarının, şiddet algısının oluşmasında önemli bir etkisi olduğunu aktaran Tekin, "'Hayatınızda hiç şiddete maruz kaldınız mı?' sorusuna 'Evet' cevabı verenlerin yaklaşık yüzde 80'i şiddet tanımını yaparken sosyal medya gruplarında veya sitelerinde beğenilmemek, grupların dışına atılmak, bu noktaya kadar gelmiş durumda. Dolayısıyla sosyal medya üreticilerinin de içinde yaşadığımız dünyada barışa, insan haklarına, özel hayatın gizliliğine, mahremiyete, temel hak ve hürriyetlere saygı duyacak şekilde davranmaları gerekiyor. Bu dünya hepimizin." diye konuştu. Dünyanın her yerinde sosyal medya üreticilerine bu anlamda uyarılarda bulunulduğunu dile getiren Tekin, sözlerini şöyle tamamladı: