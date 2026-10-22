Bakan Tekin’den önemli açıklamalar: MEB Meta’ya dava açacak! ‘Çocukların erişemeyeceği şekle sokun’

'OECD ORTALAMALARININ ÜZERİNE ÇIKTIK' Ardından eğitimde yapılan hizmetlere değinen Bakan Tekin, "Fiziki altyapıyla ilgili olarak şu anda OECD (Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü) ortalamalarının üzerine çıktık; derslik başına düşen öğrenci sayısı ve benzeri göstergelerde. Aynı şekilde öğretmen başına düşen öğrenci oranları itibarıyla bizzat OECD'nin eğitime bakış raporlarında ortalamaların üzerinde olduğumuz tespit edilmeye başlandı. Eğitimde teknolojiyi kullanma açısından baktığımızda UNDP'nin (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) raporunda Türkiye, 'Neredeyse bütün dersliklerinde etkileşimli tahta, internet bulunan dünyadaki tek ülke' tanımlamasıyla yer alıyor" ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR: META'YA DAVA HAZIRLIĞI! Öte yandan BAE dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sisteminde sosyal medyanın rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu. İçerik üreticilerin sorumluluk sahibi olması gerektiğini vurgulayan Tekin, "Şimdi sosyal medya, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim kontrol edebileceğimiz bir şey değil. Biz öğrencilere her ne kadar okullarda cep telefonu yasaklamış olsak da, öğrencilere sosyal medya konusunda uyarılarda bulunsak da çocuk eve gittiğinde odasına kapanıyor ve sosyal medyayı kullanıyor. Dolayısıyla burada yapılması gereken önemli başlıklardan bir tanesi, sosyal medya üreticilerinin hem içerik üretenler hem de sosyal medya şirketlerinin bu konuda sorumluluk sahibi olmaları." Dedi.