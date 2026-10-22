Başkan Erdoğan’ın kravatında dikkat çeken Kaan detayı

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kıyafetindeki bir detay dikkatlerden kaçmadı. Erdoğan'ın toplantıya, Türkiye'nin yerli ve millî imkânlarla geliştirdiği Milli Muharip Uçak KAAN desenli bir kravatla katıldığı görüldü.

Başkan Erdoğan, daha önce de yerli üretim projelerini simgeleyen benzer detaylarla kamuoyunun karşısına çıkmıştı.

Erdoğan'ın kravatındaki KAAN silüeti, salondakiler ve ekran başındakiler tarafından savunma sanayisine verilen sembolik bir destek mesajı olarak yorumlandı.

BEDİR MUTABAKATI'NIN İMZALANDIĞI GÜN TERCİH ETTİ

Bu şık tercihin arkasındaki zamanlama ise gözlerden kaçmadı. Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan'ın savunma alanındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla Doha'da imzaladığı Bedir Mutabakat Zaptı ile aynı gün Ankara'da bu görsel mesaj verildi.

Askeri üretim, teknik eğitim ve AR-GE alanlarında çok taraflı ortaklığı hedefleyen mutabakatın imzalandığı günde Erdoğan'ın KAAN motifli kravat takması, Türkiye'nin savunma diplomasisindeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.