Çukurova Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 44 kişi hakkında tutuklama talebi

Çukurova Belediyesindeki usulsüzlüklere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden aralarında Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, geçen dönemki Belediye Başkanı Soner Çetin ve 3 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 44'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Çukurova Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: 44 kişi hakkında tutuklama talebi
MURAT KARAMAN Ziya RAMOĞLU
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Çukurova Belediyesindeki usulsüzlüklere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden aralarında Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, geçen dönemki Belediye Başkanı Soner Çetin ve 3 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 44'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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#ÇUKUROVA

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