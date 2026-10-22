İBB o projeye ortak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, grup toplantısında kendisini eleştiren Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in suçlamalarını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yalanladı. Bakan Kurum, Özel'in bahsettiği projenin Sarıyer Belediyesi'nin teklifiyle, 2022'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin onayıyla hayata geçirildiğini belirterek, "Sayın Özgür Bey, Ayazağa'daki acılar üzerinden siyaset yapıyorsun ama söylediğin her şey yalan! Hem İBB'nin projeye ortak olduğundan haberin yok, hem de belediyelerinizin sorumluluklarından" dedi.

YOLSUZLUKLARI ÖRTEMEYECEKSİNİZ

Bakan Kurum mesajında, "Ayazağa'da 'dereye imar izni verildi' dediğiniz proje, Sarıyer Belediyesi'nin teklifiyle, 2022'de İBB'nin onayıyla hayata geçmiştir. Bu projede İBB'nin 1.1 milyar TL satış bedeli ve 4.004 metrekare inşaat alanı payı vardır. Yani İBB projeye doğrudan ortaktır. Bakanlığımızın sürece dahil olmasının tek nedeni de Sarıyer Belediyesi'nin inşaat ruhsat sürecini uzatması nedeniyle mağdur olan 950 hak sahibinin sorununun çözülmesi içindir. Ayrıca bölgedeki derenin ıslahı, dere üzerindeki yapıların yıkılması tamamen belediyelerin sorumluluğundadır. Tavsiyem, bir şeyi açıklamadan önce ilgililerine sorun, sonra böyle komik duruma düşüyorsunuz. Ha sordunuz da yine de algı için bu iftiraları atıyorsanız; açık açık söyleyelim; boşuna uğraşmayın! Belediyelerinizdeki iş bilmezlikleri, yolsuzlukları bu yalanlarınızla örtemeyeceksiniz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör