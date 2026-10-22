İmamoğlu'na CHP kurultayı'nda hile için ceza talebi
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, aralarında Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik'in de bulunduğu 9 sanığın Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesinde düzenlenen "oylamaya hile karıştırılması" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Savcı, Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama'nın ise beraatlerini istedi. Dava 11 Kasım'a ertelendi.
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