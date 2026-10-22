İmamoğlu'na CHP kurultayı'nda hile için ceza talebi

İmamoğlu’na CHP kurultayı’nda hile için ceza talebi
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, aralarında Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik'in de bulunduğu 9 sanığın Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesinde düzenlenen "oylamaya hile karıştırılması" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Savcı, Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama'nın ise beraatlerini istedi. Dava 11 Kasım'a ertelendi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#EKREM İMAMOĞLU #CEMİL TUGAY

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