Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler Zirvesi'nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Turkuvaz Medya A Kanallar Haber Koordinatörü Metin Algül, zirvenin farklı şehirlerdeki deneyimlerin paylaşılması açısından önem taşıdığını belirtti. Algül, "Bir şehirde başarılan başka bir şehir için umut olabilir. Bir belediyede geliştirilen proje Türkiye'ye model olabilir" ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, şehirlerin insan ruhunu yansıtan canlı organizmalar olduğunu belirterek, İstanbul'un 7 bin 500 yıldır medeniyet iddiasını sürdüren önemli şehirlerden biri olduğunu söyledi. Demir, Türkiye Yüzyılı Şehircilik vizyonunda geçmişin birikimini günümüz imkânlarıyla buluşturmayı ve "milletle bütünleşen belediyecilik" anlayışını esas aldıklarını ifade etti. Demir, 1994 öncesindeki "ideolojik, bürokratik ve milleti ötekileştiren, milletten kopuk CHP belediyecilik anlayışından" milleti merkeze alan bir anlayışa geçildiğini söyledi.

7 YILDA 85.2 KM METRO

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul'da 2019'dan bu yana farklı bir belediyecilik anlayışı gördüklerini belirterek şehir kaynaklarının şeffaf biçimde vatandaşın hizmetine sunulmasının önemine dikkat çekti. Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul ölçeğinde, İstanbul vizyonunda ve sahip olduğu imkanlarla ölçülebilir bir hizmetle buluşamadığını söyledi. Özdemir, Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2019'dan bu yana 44 kilometrelik metro ağına 85,2 kilometre daha eklendiğini söyledi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçede 10 bine yakın konutun dönüşümünün devam ettiğini söyledi. Ümraniye'de şu ana kadar 4 bin binanın dönüştürüldüğünü belirten Yıldırım, bunun 22-23 bin bağımsız bölüme denk geldiğini ifade etti. Yıldırım, Ümraniye'de Türkiye'nin en büyük olimpik yüzme havuzunun yapıldığını belirterek, yatırımın 2,5 milyar lira olduğunu söyledi. Projede 2 bin 800 kişilik seyirci kapasitesi, iki yüzme havuzu ve gençlik merkezinin bulunacağını aktardı.

ŞEHİRLERDE DÖNÜŞÜM VE ALTYAPI ELE ALINDI

Zirvede, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ilçelerinde yürüttükleri projeler, kentsel dönüşüm alt ve üstyapı çalışmaları hakkında bilgileri paylaştı. Programda ayrıca Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin de kentsel dönüşüm, altyapı, ulaşım, turizm ve gastronomi çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı. Zirvede farklı şehirlerde uygulanan belediyecilik projelerinin yanı sıra afetlere hazırlık, şehirlerin ekonomik ve sosyal gelişimi, gençlere yönelik yatırımlar ve akıllı şehir uygulamaları konusunda deneyim paylaşımında bulunuldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör