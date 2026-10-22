Rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Yeni Partili ve CHP’li 44 kişi adliyeye sevk edildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurova Belediyesi'nde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 19 Ekim'de operasyon düzenlenmişti. Jandarma ekiplerince 51 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Yeni Partili Belediye Başkanı Emrah Kozay ve önceki dönem başkanı ve aynı zamanda CHP Genel Sekreter Yardımcısı Belediye Başkanı Soner Çetin'in de bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma dosyasında Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın örgüt lideri, eski Belediye Başkanı Soner Çetin ile Kozay'ın teyzesi Sıdıka Şire'nin ise örgüt yöneticisi olarak değerlendirildiği öğrenildi. Dosyada bazı belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin de yer aldığı belirtildi.

Soruşturmanın, belediyenin ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, belediyeye bağlı anonim şirket üzerinden gerçekleştirilen bazı alımlarda Kamu İhale Kanunu'ndaki istisna hükmünün usulsüz kullanıldığı ve belediyeden iş alan yüklenicilerin hakediş ödemeleri karşılığında rüşvet verdiği iddiaları üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Dosyada ayrıca bazı belediye personelinin fiilen işe gitmediği halde maaş aldığı iddiaları da incelendi. Kamuoyunda "bankamatik memuru" olarak bilinen kişilerle ilgili soruşturma kapsamında, belediyeye gitmedikleri halde maaş aldıkları öne sürülen 8 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Soruşturma kapsamında CHP'li Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk'ün kızı Ezgi Aktürk'ün belediyede fiilen çalışmadan maaş aldığı iddiasıyla gözaltına alınanlar arasında bulunduğu öğrenildi.