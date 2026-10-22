Savaş bölgelerindeki çocukların sesi olacağız

Emine Erdoğan, Özbekistan'ın başkenti Semerkant'ta gerçekleştirilen "Çocukların Refahına Yatırım Yapmak: Gelecek Nesillerin Sürdürülebilir ve Adil Kalkınmasına Giden Yol Dünya Zirvesi"nde konuştu:

100'den fazla ülkenin temsilcileri olarak, dünyanın tüm çocuklarına adil ve eşit imkânlar sağlamak, onların ihtiyaçlarına ses olmak için bir aradayız. O halde bu sesi, bilhassa savaş bölgelerinde yaşayan ve geleceğe dair hiçbir hayal kuramayan çocukların sorunlarını çözmek için yükseltelim. Bizim nazarımızda çocuk, insanlığın kalbidir.

UNICEF'in örnek proje olarak gösterdiği Gönül Elçileri Projesi'yle koruyucu aile hizmetlerini yaygınlaştırdık. Bugün 11 binden fazla çocuğumuz, koruyucu ailelerinin himayesinde mutlu bir yaşam sürdürüyor. Bu sisteme, göçlerle ülkemize gelmiş, savaş mağduru çocukları da dahil ediyoruz. Çünkü, hiçbir ayrım yapmadan tüm çocukların refahını sağlamak biz büyüklerin görevidir.

Bugün bir coğrafyada okul zili çaldığında sınıfa koşan çocuklar, başka bir coğrafyada savaş sirenlerinden kaçmak için koşuyorlar. Gazze'de 3 yılda 21 binden fazla çocuk hayatını kaybetti. Bugün Gazze'deki 1 milyondan fazla çocuk, çocuk refahından haklarını alabilmenin hayaliyle yaşıyor. Unutmayalım ki kimsenin geride kalmadığı bir dünya ancak savaş sirenleri sustuğunda mümkün olabilir. Savaş bölgelerindeki çocukların sesi olmak insanlık vazifemizdir.

BAKAN GÖKTAŞ VE ESRA ALBAYRAK EŞLİK ETTİ

Zirvede Emine Erdoğan'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak eşlik etti. Emine Erdoğan, program öncesinde zirveye katılan Lübnan Cumhurbaşkanı'nın eşi Nimet Avn, Zimbabve Cumhuriyeti liderinin eşi Auxillia Mnangagwa, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Aygül Caparova, eski Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Tamara Vucic, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın kızı Leyla Aliyeva ve Pakistan Cumhurbaşkanı'nın kızı Asıfa Butto Zerdari'yle sohbet etti. Zirvenin ev sahipliğini Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva yaptı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör