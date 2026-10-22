SON DAKİKA… MSB’den Libya açıklaması! Doğu Akdeniz’deki hakların korunmasına katkı sağlayacak

SON DAKİKA… Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın toplantısı "Uluslararası En İyi Askerî Uçangöz Takımı Yarışması" kapsamında Ankara Temelli'de bulunan Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Meydanı'nda yapıldı. Toplantının gündeminde, Libya ile imzalanan Bedir Mutabakat Zaptı vardı.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın, Libya Temsilciler Meclisi tarafından da 20 Ekim'de onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu kararın alınmasında irade ortaya koyan Libyalı yetkililere teşekkür ediyoruz. İki ülkenin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunmasına katkı sağlayan bu mutabakatı önemsiyor; Libya'nın doğusu ile batısını ortak bir gelecek etrafında buluşturan "tek ve bütünleşmiş Libya" hedefini destekliyoruz. Libya'nın birlik ve bütünlüğünün korunmasına, kalıcı istikrarın tesisine ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, ilgili kıyı devletlerinin egemen hakları kapsamında olup üçüncü tarafların tek taraflı değerlendirmeleriyle söz konusu Mutabakat Muhtırasının hukuki geçerliliği ortadan kaldırılamaz.

Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasındaki askerî iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan "Bedir Mutabakat Zaptı", 21 Ekim'de Doha'da imzalanmıştır. Karşılıklı güven ve ortak menfaatler temelinde, birbirini tamamlayan imkân, kabiliyet ve tecrübelerimizle güçlü ve sürdürülebilir ortaklıklar tesis ederek bölgesel barış ve güvenliğin pekiştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.

ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda TAYFUN Blok-2 füzesi ile Fırtına-2 obüsü envantere alınmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca 2 adet HÜRKUŞ-II uçağının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınması planlanmaktadır.

KATAR'DAN EUROFIGHTER TEDARİKİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla Katar'dan Eurofighter Typhoon uçağı tedarikine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Katar tarafından taslak eğitim programı ve satış sözleşmesinin hazırlanarak ülkemize gönderilmesi beklenmektedir.