T3 Vakfı Özdemir Bayraktar Burs Programı'na başvurular başladı
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında yeni dönem burs başvuruları başladı. 28 bin 12 öğrenciye ulaşan ekosistemde gençlere mentörlük, eğitmenlik, DENEYAP Atölyeleri tecrübesi ve TEKNOFEST süreçlerinde aktif rol alma imkanı sağlanıyor. Burs başvuruları 8 Kasım'da sona erecek. Programda gençlerin ilgi ve akademik uzmanlık alanlarına göre kurgulanmış 6 alt başlık yer alıyor. Eğitim Desteği Burs Programı: Ortaokul, lise ve lisans düzeyinde ihtiyaç sahibi öğrencilere 10 ayda aylık 5.000 TL destek veriliyor. Eğitmen-Mentor Burs Programı: Mühendislik, Temel Bilimler gibi branşlardaki lisans ve lisansüstü öğrencilere 12 ayda aylık 8.000 TL burs sağlanıyor. Sen Geleceksin Burs Programı: Lisans öğrencileri 10 ay boyunca aylık 8.000 TL destek alırken vakıf projelerinde ve toplumsal fayda odaklı çalışmalarda aktif görev alıyor. Yükselen Yıldız Burs Programı: İstanbul'daki lisansüstü öğrencilerine 10 ay boyunca aylık 8.000 TL burs veriliyor. T3 AI Lisans Araştırmacı Burs Programı: Yapay zekâ ve Büyük Dil Modelleri (LLM) alanında bitirme projesi yürüten lisans öğrencilerine 6 ay boyunca aylık 10.000 TL burs veriliyor. Etik İletişim Burs Programı: Dijital medya, dezenformasyonla mücadele ve medya etiği üzerine çalışan İletişim ve Sosyal Bilimler fakültelerinden öğrencilere ise 10 ay boyunca aylık 8.000 TL burs desteği sağlanıyor.
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