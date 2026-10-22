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  • TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Her şey tıkır tıkır ilerliyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Her şey tıkır tıkır ilerliyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Meclis’te yasanın gerektirdiği İzleme Kurulu kurulacak. Önümüzdeki günlerde bu konu ete kemiğe bürünür. Her şey tıkır tıkır ilerliyor" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan ’Terörsüz Türkiye’ açıklaması: Her şey tıkır tıkır ilerliyor
DHA
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

(Fon soruşturması) Fon konusunda kim haksız kazanç sağladıysa, arsızlık ve hırsızlık yaptıysa hepsinden hesap sorulmalıdır.

(Terörsüz Türkiye süreci) Meclis'te yasanın gerektirdiği İzleme Kurulu kurulacak. Önümüzdeki günlerde bu konu ete kemiğe bürünür. Her şey tıkır tıkır ilerliyor.

(Türkiye-Libya Deniz mutabakat) Bu anlaşma herhangi 3'üncü bir ülkeye karşı yapılan bir anlaşma değildir.

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Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#ANKARA #TÜRKİYE #NUMAN KURTULMUŞ

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