TOKİ: 2027 hedefimiz 500 bin konut
TBMM KİT Komisyonu'nda, TOKİ, İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK), Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ'nin 2023-2024 yılları hesapları ele alındı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur da İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim projeleri kapsamında da çalışmaların devam ettiğini belirterek, "İlk Evim Arsa projesinde 235 bin 439 hak sahibi bulunmakta olup 212 bin 339 hak sahibinin imar planını onay işlemleri tamamlanmış, kalan 23 bin 100 hak sahibinin mülkiyet çalışmaları da en kısa sürede yıl sonuna kadar tamamlanacak. İlk İş Yerim projesi kapsamında ise 10 bin iş yerinin yapılması hedeflenmiş. Bu kapsamda 6 bin 788 dükkânın inşaatları hızla tamamlanmaktadır. 1862 dükkanlı proje çalışmaları tamamlanmış, 1297 dükkânın ise planlama ve mimari proje çalışmaları devam etmektedir" dedi. Sungur, "faizsiz konut kredisi" uygulaması kapsamında 2026 yılı için 1 milyon 233 bin lira faizsiz konut kredisi sağlandığını bildirdi. Sungur, toplam 607 milyon liralık faizsiz konut kredisi kullandırıldığını kaydetti. Sungur, 2027 yılı hedeflerinin 500 bin sosyal konutun tamamlanması olduğunu bildirdi.
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