Türkiye-Kanada savunma ilişkilerinde yeni dönem! SSB Başkanı Görgün: İrademizin somut bir göstergesi

SSB Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Kanada Başbakanı Mark Carney için düzenlenen resmi karşılama törenine ve gerçekleştirilen ikili görüşmelere iştirak ettiğini aktardı.

Görüşmelerin detaylarına ilişkin bilgi veren Görgün, NATO müttefiki Kanada ile ilişkilerin "Stratejik Ortaklık" seviyesine taşınmasına yönelik adımların ele alındığını aktardı.

Görgün, temasların gündeminde savunma sanayisi başta olmak üzere ikili işbirliğinin geliştirilmesi ile güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin yer aldığını kaydetti.

İki ülke arasında atılan resmi adımlara değinen Görgün, temaslar kapsamında Türkiye ile Kanada arasında Savunma Sektörü Ortaklıkları Mutabakat Zaptı'nı imzaladıklarını belirterek, "Bu imza, iki müttefik arasındaki savunma ortaklığını geliştirme irademizin somut bir göstergesi oldu." ifadesini kullandı.

Türk savunma sanayisinin uluslararası alandaki konumuna da işaret eden Görgün, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlenen savunma sanayimiz; artan ihracatı ve uluslararası arenada kendini kanıtlayan platformlarıyla Türkiye'nin en önemli güç çarpanlarından biri olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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