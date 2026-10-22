Türkiye-Libya mutabakatında yeni dönem: Doğu Akdeniz’de dengeler değişiyor!

YUNANİSTAN'IN ANLAŞMAYA KARŞI ÇIKMASINDAKİ GEREKÇE NEYDİ? Yunanistan Türkiye'nin Libya ile yaptığı 2019'daki deniz sınırı anlaşmasına şiddetle karşı çıkmıştı. Karşı çıkmasındaki temel gerekçe şuydu: 1.Türkiye ile Libya arasında kıyıların birbirini görmediği dolayısıyla sınırlandırma anlaşmasının iki ülkenin yapamayacağını söylüyordular bu bir gerekçeydi. 2. Yapılan anlaşmanın Libya temsilciler meclisi tarafından onaylanmamış olmasını söylüyorlardı. Anlaşmanın geçersizliği bağlamında değerlendirdiler. Şimdi meclisin anlaşmayı onaylamasında şöyle büyük bir önemi var. Deniz sınırları deniz yetki alanları ve Yunanistan'ın faaliyetleri açısından, Yunanistan egedeki adaları Yunan adalarını Türkiye ile eşit statüde ve kıta sahanlığının münhasır ekonomik bölge olması gerektiğini iddia ediyor. Bu iddiası nedeniyle Rodos adasını, Meis'i, Kerpe Adası'nı , Girit adasının kıta sahanlıkları nedeniyle Türkiye ile Libya arasındaki sınırın olmaması gerektiğini zira bu sınır karasuları dışında ötesinde kıta sahanlığı münhasır ekonomik bölge alanları tanımıyor. Dolayısıyla adaların Ege ve Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığına sahip olmaması gerektiği münhasır ekonomik bölgeye sahip olmaması gerektiği yönünde Türkiye'nin hukuki tezinin Libya tarafından kesin olarak kabul edildiği anlamına geliyor. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı hukuki pozisyonunu zayıflatıyor ege denizindeki deniz sınırlarının çizilmesi anlamında. Libya ile yapılan bu anlaşma Yunanistan'ın çok büyük tepkisini çekmişti. 2019'dan beri Yunanistan anlaşmayı bertaraf etmek için çok çaba sarf ettiler." dedi.

AB, YUNANİSTAN'IN AĞZIYLA KONUŞUYOR! AB Komisyon Başkanı'nın açıklamaları değerlendiren Acer, "AB Komisyon Konsey Başkanı bir açıklama yaptı. Burada dikkatinizi çeken şu olabilir:

Üyelerimizin deniz yetki alanlarını ihlal edenler, (Aslında bu Yunanistan ile GKR kesiminin AB'ye söylettiği şeyler: adaların kıta sahanlığı vardır. Türkiye ve Libya'yı yok sayarak güya bunların haklarını ihlal ettiklerin söylüyorlar.) Bunu Yunanistan, AB'nin ağzıyla söyletmiş oldular. Burada Yunanistan'ın Kıbrıs Rum kesiminin ve AB'nin bu bağlamda rahatsız olduğunu gösteriyor." Bu açıklamadan sonra Yunanistan, GKRY VE AB'den tepkiler bekleyebiliriz. Ne tür tepkilerle karşılaşabiliriz: "Benim tahminim şu ki Yunanistan'ın Girit adasının güneyinde, Girit adasında tam yetki sağlayarak kıta sahanlığı vererek Libya' ya doğru sınırı genişletmeye çalışan bir yaklaşımı var. Libya ana karasıyla Girit adası arasındaki sınırın Girit adasına çok yakın olarak Girit'e pek kıta sahanlığı vermeyerek az kıta sahanlığı veren bir sınır olması gerekirken uluslararası hukuka göre Yunanistan orada da Libya'ya karşı bir çizgi öneriyor. Yunanistan sırf bu anlaşmadan sonra tepki olarak hükümetini kendini zayıf göstermemek için bazı somut adımlar atacaktır. Bunlardan birisi: - Girit adasının Güneyinde Libya'ya dayatılmaya çalışan sınırı esas alan bazı hidrokarbon arama faaliyetlerini fiilen başlatabilirler. Aynı zamanda Miçotakis Hükümeti kendisini güçlü göstermek için Girit adasının güneyinde karasularını 6 milden 12 mile çıkarmak için bir eylem gerçekleştirebilir." dedi.