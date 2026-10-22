Türkiye-Libya mutabakatında yeni dönem: Doğu Akdeniz’de dengeler değişiyor!
Libya Temsilciler Meclisinin Türkiye ile 2019’da imzalanan deniz yetki alanları mutabakatını onaylaması, Doğu Akdeniz’deki dengeler ve Türkiye’nin denizlerdeki hakları açısından yeni bir gelişme oldu. Kararın Türkiye-Libya ilişkilerine etkisi, Yunanistan’ın olası adımları ve Avrupa Birliği’nin mutabakata yönelik itirazları yeniden gündeme geldi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Kıdemli Araştırmacısı Prof. Dr. Yücel Acer, Libya’nın kararının Türkiye’nin hukuki tezlerine etkisini ve Doğu Akdeniz’de yaşanabilecek gelişmeleri SABAH’a değerlendirdi.
Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakatı, Libya Temsilciler Meclisinin onayıyla yeniden gündeme geldi. Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarına ilişkin tartışmaların merkezinde yer alan anlaşma, Türkiye'nin bölgedeki hak ve çıkarları açısından önem taşıyor. Yunanistan'ın mutabakata yönelik itirazları, Girit'in güneyinde gündeme gelebilecek hidrokarbon arama faaliyetleri ve deniz sınırlarına ilişkin olası adımları, kararın ardından öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.
Avrupa Birliği'nin anlaşmaya yönelik açıklamaları da tartışmanın diplomatik boyutunu yeniden gündeme taşıyor. Peki Libya Temsilciler Meclisinin onayı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hukuki tezlerini nasıl etkiliyor? Yunanistan ve Mısır'ın itirazları önümüzdeki süreçte nasıl bir seyir izleyebilir? Avrupa Birliği'nin mutabakata yönelik tutumunun hukuki karşılığı ne? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Kıdemli Araştırmacısı Prof. Dr. Yücel Acer, Türkiye-Libya mutabakatının önemini ve kararın Doğu Akdeniz'deki dengelere olası etkilerini SABAH'a değerlendirdi.
LİBYA MECLİSİNDEN TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİREN KARAR
Libya Temsilciler Meclisi'nin anlaşmayı onaylamasının yanı sıra 2020 yılında alınan kararın kaldırılmasını değerlendiren, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Acer , Libya'daki siyasi dengeler ve Türkiye- Libya ilişkilerinin etkisine şu şekilde yanıt verdi:
Prof. Dr. Yücel Acer
"Aslında Libya ile Türkiye arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler iyi durumda. 2019 yılında yapılan sınırlandırma anlaşmasından sonra Türkiye Libya arasında özelikle enerji iş birliği konusunda anlaşmalar yapıldı. Ulusal mutabakat hükümetine karşı olan Hafter taraftarı olanlar veya başka gruplar yavaş yavaş biraz ulusla mutabakat hükümetiyle birlikte çalışmaya başladı. Burada Türkiye'nin çok büyük rolü oldu şüphesiz ki bu birlikteliğin sağlanması süreci halen Libya'da devam ediyor. Libya ulusal birlikteliği yönetsel birliği sağlanması konusunda bu anlamda ileriye doğru bir gidişat var. Bunun sonucu olarak Libya temsilciler meclisi daha öncesinde bu anlaşmalar karşıyken şimdi bu anlaşmayı onaylamış oldu. Bundan sonrada anlaşmaların devamının geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu önemli adım Türkiye ve Libya arasındaki gelişmelerin açısından önemli bir adım diyebiliriz."