Ulusal çapta siber güvenlik uyarısı
Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, internet siteleri ve kurumsal uygulamalarda yaygın olarak kullanılan PHP yazılım altyapısındaki kritik güvenlik zafiyetlerine karşı ulusal düzeyde önleyici güvenlik çalışmalarını devreye aldı. Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kamu kurumları başta olmak üzere Türkiye genelindeki sistemlerde güvenlik taramaları başlatılırken, ilgili kurumlara acil tedbirlerin alınması yönünde bildirimler iletiliyor. İnternet siteleri ve çevrim içi uygulamaların arka planında kullanılan yazılım dillerinden biri olan PHP'de tespit edilen güvenlik açıkları, bu altyapıyı kullanan sistemler açısından ciddi riskler barındırıyor. Başkanlıktan yapılan açıklamada, "PHP2Shell" olarak adlandırılan güvenlik zafiyetlerinin yüksek risk taşıdığı belirtildi. "PHP2Shell" olarak adlandırılan güvenlik zafiyetlerinin, belirli koşullarda saldırganlara kullanıcı kimlik doğrulaması olmaksızın uzaktan kod çalıştırma imkanı sağlayabildiği değerlendiriliyor. Söz konusu açıkların özellikle internete açık sistemlerde yetkisiz erişim, veri güvenliğinin ihlali ve dijital hizmetlerin sürekliliğinin etkilenmesi gibi ciddi riskler barındırdığı kaydedildi.
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