A Haber’i hedef gösterdi gazetecileri tehdit etti

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'da Halk TV binası önünde A Haber'i hedef alan açıklamaları, kanalın gazetecileri tarafından tepkiyle karşılandı. Özel, gazetecilerin cumartesi günü sokağa çıkacağını belirterek, "Ben şiddete çağırmam, kargaşaya çağırmam. Ben direnmeye çağırıyorum, sokaklara çağırıyorum. Biz sokağa çağrı yaparsak, sen öyle orada o yalan haberlerine devam edemezsin" ifadelerini kullandı.

A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, Özel'in sözlerine yanıt vererek, gazetecilik faaliyetlerini sürdüreceklerini söyledi. Karataş, "Değil sen sokağa çıkmak, uzaya da çıksan biz yine haber yaparız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkındaki dosyalara değinen Karataş, aylardır belgeler üzerinden haber yaptıklarını belirterek Özel'e iddialara ilişkin soruları yanıtlaması çağrısında bulundu.

Hukukçu Avukat Hadi Dündar da yüzlerin kapatıldığı, polise mukavemet edildiği, işyerlerine zarar verildiği ve insanların darp edildiği eylemlerin barışçıl hak kapsamında değerlendirilemeyeceğini savundu. Dündar, gazetecilere yönelik girişimlerin yolsuzluk dosyalarını perdeleme amacı taşıdığını ileri sürdü.

BANKAMATİKÇİLERİ HATIRLATTI

Gazeteci Murat Özer ise Özel'in sözlerini basına yönelik tehdit olarak nitelendirdi ve A Haber'e saldırı düzenlenip düzenlenmeyeceğini sordu.

Özer ayrıca, gazetecilerin AK Parti teşkilatlarından para aldığı iddialarına karşı çıkarak, Eren Erdem'in bazı gazetecilerin CHP Genel Merkezi'nden maaşa bağlandığı yönündeki açıklamalarını hatırlattı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör