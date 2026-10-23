AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: 2028’de rekor oyla cumhurbaşkanımızı yeniden seçeceğiz

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik ağır eleştirilerde bulunan İnan, İzmir'deki siyasi değişimi değerlendirdi. Belediye meclis üyelerine de seslenen İnan, bütün siyasi partilere İzmir'in menfaatlerini önceleyen bir siyaset anlayışıyla hareket etme çağrısında bulundu.

"2028'DE HERKESE SANDIKTA HAK ETTİKLERİ CEVABI VERECEĞİZ!"

Konuşmasında AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kollarının 25 yıllık siyasi mücadeledeki rolünü vurgulayan İnan, 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için teşkilatına seslendi.

İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu teşkilat var ya, bu teşkilat! Kadın kollarımız var ya, o eli dualı, gayretleriyle sokak sokak çalışan kadın kollarımız! AK Gençlerimiz var ya!

Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı 2028'de öyle bir oyla Cumhurbaşkanı seçeceğiz ki, rekor bir oyla Cumhurbaşkanı seçeceğiz ki bugün Türkiye'de beşinci kol faaliyeti yürütenlerden, İsrail'inden tutun da partimizi hedef alan bütün operasyonculara kadar, herkese ama herkese 2028'de sandıkta hak ettikleri cevabı vereceğiz!

Buna hazır mıyız? Buna hazır mıyız?"

AK Parti'nin bugüne kadar pek çok siyasi mücadeleden güçlenerek çıktığını belirten İnan, 2028 seçimlerinde de teşkilatların ortaya koyacağı çalışmayla büyük bir başarıya imza atacaklarını söyledi.

"PARTİMİZİ DARBECİLERE MEZE ETMEDİK, SİZİN GİBİ ÇAKALLARA MI MEZE EDECEĞİZ?"

Partisini ve teşkilatlarını hedef alan girişimlere karşı sert açıklamalarda bulunan İnan, AK Parti'nin geçmişte karşı karşıya kaldığı darbe girişimlerini ve FETÖ ile mücadelesini hatırlattı.

İnan, şunları söyledi:

"Biz Cumhurbaşkanımızla birlikte bu mücadelede kavga ederek geldik. Çok çetin yollardan geldik!

Biz partimizi darbecilere meze etmemişiz! Biz partimizi FETÖ'cü alçaklara meze etmemişiz!

Biz partimizi sizin gibi çakallara mı meze edeceğiz?

O nedenle bu tertemiz teşkilata dil uzatanlara da, iftira atanlara da, dedikoduyla hedef göstermeye çalışanlara da cevap vermeyi çok iyi biliriz!"

AK Parti teşkilatlarının birlik ve beraberliğine yönelik girişimlerin sonuçsuz kalacağını ifade eden İnan, parti mensuplarının her koşulda yanında olduklarını belirtti.