Alihan Kuriş dosyasında 19 kişiye tutuklama
Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı, 5 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü faaliyetlerine yönelik 19 Ekim'de beşinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 24'ü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen 24 şüpheliden 19'u hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
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