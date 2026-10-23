Alihan Kuriş dosyasında 19 kişiye tutuklama

Alihan Kuriş dosyasında 19 kişiye tutuklama
Nazrin MALİKOVA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı, 5 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü faaliyetlerine yönelik 19 Ekim'de beşinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 24'ü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen 24 şüpheliden 19'u hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ALİHAN KURİŞ SUÇ ÖRGÜTÜ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý